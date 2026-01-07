Рейтинг@Mail.ru
04:04 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066691031.html
Рэпер Tekashi 6ix9ine присоединился к Мадуро в СИЗО, пишут СМИ
2026-01-07T04:04:00+03:00
2026-01-07T04:04:00+03:00
в мире
бруклин
нью-йорк (город)
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
бруклин
нью-йорк (город)
венесуэла
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Рэпер Tekashi 6ix9ine присоединился к Мадуро в СИЗО, пишут СМИ

ABC: рэпер Tekashi 6ix9ine присоединился к Мадуро в бруклинском СИЗО

6IX9INE - Zaza. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 янв – РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, пополнил список сидельцев следственного изолятора в Бруклине в Нью-Йорке, и в ближайшие три месяца составит компанию находящемуся там президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, пишут СМИ.
У Мадуро в бруклинском СИЗО и без того "звездные" соседи, например, еще один американский рэпер - Шон Комбс (Diddy) и Луиджи Манджоне (обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона).
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Сын Мадуро обратился к отцу с речью со слезами на глазах
Вчера, 19:56
"Эрнандес был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за нарушение условий его досрочного освобождения", – уточняет ABC.
Рэпер, пишет СМИ, сам явился в бруклинский изолятор.
Сам Tekashi 6ix9ine заявил порталу TMZ, что "хочет станцевать с Мадуро".
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Вчера, 16:52
 
