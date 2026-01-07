СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию

Затем Times перечисляет вариант с созданием свободной ассоциации, а также совместное управление островом, в котором "Дания сможет более или менее сохранить статус-кво".

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.