СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Британская газета Times описала четыре сценария, как США могут получить в свое распоряжение Гренландию.
Газета публикует обзорную статью, в которой первым сценарием называет "вторжение". В то же время издание отмечает, что "даже если подобная операция пройдет без сучка и задоринки, американцам будет трудно в полной мере использовать преимущества Гренландии, если значительная часть населения будет испытывать к ним неприязнь как к оккупационной державе".
Затем Times перечисляет вариант с созданием свободной ассоциации, а также совместное управление островом, в котором "Дания сможет более или менее сохранить статус-кво".
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.