СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию
03:42 07.01.2026 (обновлено: 03:43 07.01.2026)
СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию
СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию - РИА Новости, 07.01.2026
СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию
Британская газета Times описала четыре сценария, как США могут получить в свое распоряжение Гренландию. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, гренландия, дания, стивен миллер, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Стивен Миллер, Дональд Трамп, НАТО
СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию

Times назвала назвала вторжение в ряду сценариев обретения США Гренландии

© Фото : Unsplash/Marjorie TeoДом в Гренландии
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Unsplash/Marjorie Teo
Дом в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Британская газета Times описала четыре сценария, как США могут получить в свое распоряжение Гренландию.
Газета публикует обзорную статью, в которой первым сценарием называет "вторжение". В то же время издание отмечает, что "даже если подобная операция пройдет без сучка и задоринки, американцам будет трудно в полной мере использовать преимущества Гренландии, если значительная часть населения будет испытывать к ним неприязнь как к оккупационной державе".
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
Вчера, 15:14
Второй сценарий, по мнению газеты, - принуждение. Издание считает "вполне возможным, что давление (США на Данию - ред.) может усилиться в ближайшие месяцы, особенно с учетом того, что датчане и другие европейцы отчаянно стремятся сохранить приверженность США НАТО".
Затем Times перечисляет вариант с созданием свободной ассоциации, а также совместное управление островом, в котором "Дания сможет более или менее сохранить статус-кво".
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио заявил, что США хотят выкупить Гренландию у Дании, пишут СМИ
02:27
 
