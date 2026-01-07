Рейтинг@Mail.ru
"Разрушить Россию": в США рассказали, что будет с мерами против Москвы
03:42 07.01.2026 (обновлено: 10:41 07.01.2026)
"Разрушить Россию": в США рассказали, что будет с мерами против Москвы
"Разрушить Россию": в США рассказали, что будет с мерами против Москвы - РИА Новости, 07.01.2026
"Разрушить Россию": в США рассказали, что будет с мерами против Москвы
Санкции, введенные западными странами против России, спасли ее, подтолкнув к более независимой политике, и избавили Москву от западной агрессии, которая... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
скотт риттер
москва
россия
венесуэла
москва
в мире, россия, венесуэла, владимир путин, скотт риттер, москва
В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Скотт Риттер, Москва
Аналитик Риттер: санкции спасли Россию от западной агрессии

Аналитик Риттер: санкции спасли Россию от западной агрессии

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, спасли ее, подтолкнув к более независимой политике, и избавили Москву от западной агрессии, которая произошла в Венесуэле, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Trends Journal.
«
"У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. <…> Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
Вчера, 08:00
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияВенесуэлаВладимир ПутинСкотт РиттерМосква
 
 
