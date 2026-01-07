«

"У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. <…> Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.