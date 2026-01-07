МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, спасли ее, подтолкнув к более независимой политике, и избавили Москву от западной агрессии, которая произошла в Венесуэле, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Trends Journal.
"У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. <…> Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
