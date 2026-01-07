Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 07.01.2026 (обновлено: 08:42 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ssha-2066689068.html
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США - РИА Новости, 07.01.2026
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США
Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный пожизненно по обвинению в сотрудничестве с Москвой, скончался в американской тюрьме, выяснило РИА... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:29:00+03:00
2026-01-07T08:42:00+03:00
москва
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
сша
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928441034_0:557:2048:1709_1920x0_80_0_0_9dfced058ddaa8e1acc33c2350ef8ac0.jpg
https://ria.ru/20250613/istorik-2022592466.html
https://ria.ru/20260106/ssha-2066545892.html
москва
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928441034_0:446:2048:1982_1920x0_80_0_0_669a0346d758e29274f72c91458f651b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, центральное разведывательное управление (цру), в мире, сша, ссср
Москва, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, США, СССР
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США

Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США

© Фото : Public domain / FBIБывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс
Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Public domain / FBI
Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный пожизненно по обвинению в сотрудничестве с Москвой, скончался в американской тюрьме, выяснило РИА Новости.
"Скончался 5 января 2026 года", - говорится в полученном в ответе управления тюрем США на запрос о заключенном Эймсе.
Бывший агент ЦРУ Олдрич Эймс возле здания Федерального суда США в Александрии. 28 апреля 1994 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Историк рассказал, как ЦРУ потеряло всю сеть агентов в СССР
13 июня 2025, 07:59
Олдрич был приговорен в 1994 году к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже в пользу СССР и России.
Он работал на ЦРУ более 30 лет, из которых более девяти лет якобы сотрудничал с Москвой.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В США выросло число арестов по подозрению в шпионаже
Вчера, 00:39
 
МоскваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреСШАСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала