Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США - РИА Новости, 07.01.2026
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США
Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный пожизненно по обвинению в сотрудничестве с Москвой, скончался в американской тюрьме, выяснило РИА... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:29:00+03:00
2026-01-07T03:29:00+03:00
2026-01-07T08:42:00+03:00
москва
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
сша
ссср
москва
сша
ссср
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ умер в тюрьме в США
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США