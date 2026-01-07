Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 января: ВСУ потеряли до 1280 боевиков за сутки - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 07.01.2026
Спецоперация, 7 января: ВСУ потеряли до 1280 боевиков за сутки
Спецоперация, 7 января: ВСУ потеряли до 1280 боевиков за сутки
Российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки... РИА Новости, 07.01.2026
Спецоперация, 7 января: ВСУ потеряли до 1280 боевиков за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
ВС России ликвидировали около десяти офицеров НАТО в Одессе
Вчера, 19:32
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 32 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами за рождественскую ночь, сообщило Минобороны РФ.

Поклонный крест на ЛБС

Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населённом пункте Белогоровка в Луганской Народной Республике, за который шли ожесточенные бои, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за предупреждения России
Вчера, 18:56

Рождество в блиндаже

Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", передает корреспондент РИА Новости.
Старшая медицинская сестра с позывным "Дерзкая" рассказала РИА Новости, что, несмотря на боевую обстановку, военнослужащим важно посетить праздничную службу. Она подчеркнула, что именно молитва помогает ей быть сильной и смелой.

Угрозы за русскую речь

Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РИА Новости, как ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь.
Она добавила, что после этого случая придирки и угрозы со стороны ВСУ в ее адрес из-за разговора на русском языке не повторялись.

ВС РФ уничтожили четыре расчёта БПЛА ВСУ

Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя "Мамкина черешня", уничтожены в Золочевском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Он добавил, что это были подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
