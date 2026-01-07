Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 07.01.2026
Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
РИА Новости: раненый командир гаубицы не покинул позицию и уничтожил склад ВСУ

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Российский командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" рассказал РИА Новости, как после получения ранения в ходе боевой работы его орудия был уничтожен склад боекомплектов противника под Купянском.
"Ребята мне, конечно, сразу обработали, замотали (место ранения - ред.) и до ближайшего полевого госпиталя (понесли - ред.)... После чего я попросил своё руководство вернуться на боевые позиции, дабы продолжить выполнять боевую задачу, получил положительный ответ и с этой же группой эвакуации вернулся к своему расчету", — рассказал "Чан".
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:00
Расчёт выполняет боевые задачи в районе Купянска в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад". По словам "Чана", его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели.
"Тогда мы уничтожили склад БК (боекомплектов - ред.) противника и еще одну точку, где живая сила противника сгруппировалась, (ее - ред.) тоже отработали очень удачно", — добавил военнослужащий.
За успешное выполнение боевых задач "Чан" был награждён медалью "За отвагу".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
