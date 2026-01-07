https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066698595.html
Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском
Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском - РИА Новости, 07.01.2026
Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском
Российский командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" рассказал РИА Новости, как после получения ранения в ходе боевой работы его орудия был уничтожен склад... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском
РИА Новости: раненый командир гаубицы не покинул позицию и уничтожил склад ВСУ
БЕЛГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Российский командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" рассказал РИА Новости, как после получения ранения в ходе боевой работы его орудия был уничтожен склад боекомплектов противника под Купянском.
"Ребята мне, конечно, сразу обработали, замотали (место ранения - ред.) и до ближайшего полевого госпиталя (понесли - ред.)... После чего я попросил своё руководство вернуться на боевые позиции, дабы продолжить выполнять боевую задачу, получил положительный ответ и с этой же группой эвакуации вернулся к своему расчету", — рассказал "Чан".
Расчёт выполняет боевые задачи в районе Купянска в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад". По словам "Чана", его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели.
"Тогда мы уничтожили склад БК (боекомплектов - ред.) противника и еще одну точку, где живая сила противника сгруппировалась, (ее - ред.) тоже отработали очень удачно", — добавил военнослужащий.
За успешное выполнение боевых задач "Чан" был награждён медалью "За отвагу".