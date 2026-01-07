Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском

БЕЛГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Российский командир гаубицы Д-30 с позывным "Чан" рассказал РИА Новости, как после получения ранения в ходе боевой работы его орудия был уничтожен склад боекомплектов противника под Купянском.

"Ребята мне, конечно, сразу обработали, замотали (место ранения - ред.) и до ближайшего полевого госпиталя (понесли - ред.)... После чего я попросил своё руководство вернуться на боевые позиции, дабы продолжить выполнять боевую задачу, получил положительный ответ и с этой же группой эвакуации вернулся к своему расчету", — рассказал "Чан".

Расчёт выполняет боевые задачи в районе Купянска в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад". По словам "Чана", его поступок поднял боевой дух сослуживцев и помог точно отработать цели.

"Тогда мы уничтожили склад БК (боекомплектов - ред.) противника и еще одну точку, где живая сила противника сгруппировалась, (ее - ред.) тоже отработали очень удачно", — добавил военнослужащий.