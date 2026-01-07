https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066697813.html
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"
Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя "Мамкина черешня", уничтожены в Золочевском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 07.01.2026
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"
