Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня" - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066697813.html
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня" - РИА Новости, 07.01.2026
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"
Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя "Мамкина черешня", уничтожены в Золочевском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T06:35:00+03:00
2026-01-07T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_34bb9dc968fcd98641459d59274317ac.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8dc53ea9cfabfdcccb3d9225c8f3b6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ "Мамкина черешня"

Российские военные уничтожили четыре расчета БПЛА "Мамкина черешня"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя "Мамкина черешня", уничтожены в Золочевском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это были подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, называющие себя "Мамкина черешня".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала