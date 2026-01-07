МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя "Мамкина черешня", уничтожены в Золочевском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что это были подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, называющие себя "Мамкина черешня".