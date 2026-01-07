Российские военные уничтожили 40 блиндажей и укрытий ВСУ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск уничтожила на краматорском, константиновском и северском направлениях 40 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он добавил, что также были уничтожены семь пунктов управления и 11 антенн БПЛА, сбиты пять беспилотников противника.