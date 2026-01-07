https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066694943.html
Российские военные уничтожили 40 блиндажей и укрытий ВСУ
Российские военные уничтожили 40 блиндажей и укрытий ВСУ - РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные уничтожили 40 блиндажей и укрытий ВСУ
Российская "Южная" группировка войск уничтожила на краматорском, константиновском и северском направлениях 40 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T05:15:00+03:00
2026-01-07T05:15:00+03:00
2026-01-07T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172164_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4f5afea9dcca0b244252f47a52e1f7b2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172164_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53034be28106bf231859472150357dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили 40 блиндажей и укрытий ВСУ
"Южная" группировка уничтожила 40 блиндажей и укрытий ВСУ