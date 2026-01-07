Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 07.01.2026
ВС России уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ
ВС России уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра...
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия
2026
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Группировка «Запад» уничтожила 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Кроме того, они сбили в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотников самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров, рассказал начальник пресс-центра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
