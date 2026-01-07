https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066694289.html
ВС России уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Кроме того, они сбили в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотников самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров, рассказал начальник пресс-центра.