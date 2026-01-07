ВС России уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ

"Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Кроме того, они сбили в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотников самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров, рассказал начальник пресс-центра.