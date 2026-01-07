https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066694154.html
Российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск - РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, в районах Великой Шапковки и Благодатовки,... РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Группировка "Запад" сорвала две попытки ВСУ прорваться в Купянск