Российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, в районах Великой Шапковки и Благодатовки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

При этом были уничтожены более 10 боевиков, уточнил он.