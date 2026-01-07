БПЛА не дают передвигаться пехоте ВСУ под Добропольем

ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Пехота ВСУ на позициях под Добропольем, которое находится в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска в Донбассе, минимизировала передвижения и усилила маскировку позиций, пытаясь избежать обнаружения БПЛА-разведчиков морской пехоты, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр".