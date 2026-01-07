https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066692054.html
БПЛА не дают передвигаться пехоте ВСУ под Добропольем
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
красноармейск
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
доброполье (город)
красноармейск
донбасс
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Пехота ВСУ на позициях под Добропольем, которое находится в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска в Донбассе, минимизировала передвижения и усилила маскировку позиций, пытаясь избежать обнаружения БПЛА-разведчиков морской пехоты, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр".
"Днем в хорошую погоду найти кого-то двигающегося (украинских военных - ред.), где-то лазающего вдоль блиндажа, тяжело", - сказал офицер.
Собеседник агентства отметил, что по следам движения противника, инженерного оборудования и антенн после детального осмотра с БПЛА принимается решение, чем уничтожать эти позиции.