04:20 07.01.2026
БПЛА не дают передвигаться пехоте ВСУ под Добропольем
2026
БПЛА не дают передвигаться пехоте ВСУ под Добропольем

РИА Новости: БПЛА российских морпехов сдерживают пехоту ВСУ под Добропольем

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Пехота ВСУ на позициях под Добропольем, которое находится в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска в Донбассе, минимизировала передвижения и усилила маскировку позиций, пытаясь избежать обнаружения БПЛА-разведчиков морской пехоты, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр".
"Днем в хорошую погоду найти кого-то двигающегося (украинских военных - ред.), где-то лазающего вдоль блиндажа, тяжело", - сказал офицер.
Собеседник агентства отметил, что по следам движения противника, инженерного оборудования и антенн после детального осмотра с БПЛА принимается решение, чем уничтожать эти позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)КрасноармейскДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
