Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", в ДНР выявили и помогли ликвидировать корректировщика огня ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда "Шторм" с позывным "Крепыш".
По его словам, позиция противника была обнаружена в ходе длительного поиска с использованием радиоперехватов и воздушной разведки.
"По перехватам шло, что там сидит противник и докладывает наше передвижение. Мы долго его искали, сразу не могли найти", — рассказал "Крепыш".
После выявления опорного пункта информация была передана командованию, а также штурмовым подразделениям.
"Опорник" выявили, доложили, дальше уже корректировали штурмовую группу, давали объективный контроль — все снимали и передавали командирам, чтобы они понимали, как идет работа", — отметил оператор.
Он уточнил, что корректировщик практически не перемещался и занимался исключительно передачей данных о передвижении российских подразделений.
"Они не двигались, просто сидели и по перехватам докладывали. После того как "опорник" подтвердили, штурмовая группа зашла и успешно его зачистила", — добавил боец.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля штурма наблюдательного пункта ВСУ
подразделениями ВС России
