Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 07.01.2026
Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ
Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ - РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ
Военнослужащие подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", в ДНР... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:12:00+03:00
2026-01-07T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные в ДНР уничтожили корректировщика огня ВСУ

РИА Новости: морпехи выследили и уничтожили корректировщика ВСУ в ДНР

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", в ДНР выявили и помогли ликвидировать корректировщика огня ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда "Шторм" с позывным "Крепыш".
По его словам, позиция противника была обнаружена в ходе длительного поиска с использованием радиоперехватов и воздушной разведки.
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Это невозможно". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 22:38
"По перехватам шло, что там сидит противник и докладывает наше передвижение. Мы долго его искали, сразу не могли найти", — рассказал "Крепыш".
После выявления опорного пункта информация была передана командованию, а также штурмовым подразделениям.
"Опорник" выявили, доложили, дальше уже корректировали штурмовую группу, давали объективный контроль — все снимали и передавали командирам, чтобы они понимали, как идет работа", — отметил оператор.
Он уточнил, что корректировщик практически не перемещался и занимался исключительно передачей данных о передвижении российских подразделений.
"Они не двигались, просто сидели и по перехватам докладывали. После того как "опорник" подтвердили, штурмовая группа зашла и успешно его зачистила", — добавил боец.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля штурма наблюдательного пункта ВСУ подразделениями ВС России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
