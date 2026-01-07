Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как немецкий инструктор учил солдат ВСУ держать оружие - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 07.01.2026
Пленный рассказал, как немецкий инструктор учил солдат ВСУ держать оружие
Немецкий инструктор учил солдат ВСУ в учебном центре в Сумской области правильно держать оружие, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Вовченко. РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как немецкий инструктор учил солдат ВСУ держать оружие

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Немецкий инструктор учил солдат ВСУ в учебном центре в Сумской области правильно держать оружие, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Вовченко.
"Один немец был, инструктор. Он приезжал, показывал как ружье держать и так далее. Он общался через переводчика", – сказал Вовченко.
Он отметил, что столкнулся с иностранным инструктором при обучении в учебном центре в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
