Пленный рассказал, как немецкий инструктор учил солдат ВСУ держать оружие
Пленный рассказал, как немецкий инструктор учил солдат ВСУ держать оружие
Немецкий инструктор учил солдат ВСУ в учебном центре в Сумской области правильно держать оружие, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Вовченко. РИА Новости, 07.01.2026
