Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 07.01.2026
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Командир отделения зенитного ракетного взвода старший сержант Николай Исаев вместе с водителем 3,5 километра тащили раненого бойца и за это время уничтожили три РИА Новости, 07.01.2026
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища

Два российских бойца вытащили раненого товарища и отразили три атаки БПЛА

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командир отделения зенитного ракетного взвода старший сержант Николай Исаев вместе с водителем 3,5 километра тащили раненого бойца и за это время уничтожили три украинских дрона, пытавшихся их атаковать, сообщили в Минобороны РФ.
Исаев доставил продовольствие на пост воздушного наблюдения на окраине одного из населённых пунктов и забрал оттуда раненого для эвакуации.
По дороге их транспортное средство начал преследовать дрон противника. Водитель попытался сманеврировать, но дрон все же поразил заднюю часть машины. После этого Исаев с водителем продолжили эвакуацию пешком.
«
"Выдвинувшись в сторону базового района, до которой было не менее 3,5 км, он с водителем попеременно несли на себе раненого товарища, прикрывая себя от воздействия беспилотников противника. Они трижды попадали под атаку вражеских дронов, но военнослужащие точными выстрелами уничтожали нависшие угрозы и успешно доставили раненного на точку", - говорится в сообщении.
После этого раненому бойцу была оказана медицинская помощь.
Как подчеркнули в МО РФ, благодаря самоотверженности и решительности Исаева была спасена жизнь раненого сослуживца.
