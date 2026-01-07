https://ria.ru/20260107/spetsoperatsiya-2066676953.html
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища - РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Командир отделения зенитного ракетного взвода старший сержант Николай Исаев вместе с водителем 3,5 километра тащили раненого бойца и за это время уничтожили три РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T00:17:00+03:00
2026-01-07T00:17:00+03:00
2026-01-07T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20260104/vrach-2062910506.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища
Два российских бойца вытащили раненого товарища и отразили три атаки БПЛА
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командир отделения зенитного ракетного взвода старший сержант Николай Исаев вместе с водителем 3,5 километра тащили раненого бойца и за это время уничтожили три украинских дрона, пытавшихся их атаковать, сообщили в Минобороны РФ.
Исаев доставил продовольствие на пост воздушного наблюдения на окраине одного из населённых пунктов и забрал оттуда раненого для эвакуации.
По дороге их транспортное средство начал преследовать дрон противника. Водитель попытался сманеврировать, но дрон все же поразил заднюю часть машины. После этого Исаев с водителем продолжили эвакуацию пешком.
«
"Выдвинувшись в сторону базового района, до которой было не менее 3,5 км, он с водителем попеременно несли на себе раненого товарища, прикрывая себя от воздействия беспилотников противника. Они трижды попадали под атаку вражеских дронов, но военнослужащие точными выстрелами уничтожали нависшие угрозы и успешно доставили раненного на точку", - говорится в сообщении.
После этого раненому бойцу была оказана медицинская помощь.
Как подчеркнули в МО РФ
, благодаря самоотверженности и решительности Исаева была спасена жизнь раненого сослуживца.