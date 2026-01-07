Российские военные отбили атаку украинских дронов и спасли товарища

«

"Выдвинувшись в сторону базового района, до которой было не менее 3,5 км, он с водителем попеременно несли на себе раненого товарища, прикрывая себя от воздействия беспилотников противника. Они трижды попадали под атаку вражеских дронов, но военнослужащие точными выстрелами уничтожали нависшие угрозы и успешно доставили раненного на точку", - говорится в сообщении.