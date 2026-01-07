Рейтинг@Mail.ru
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/sovet-2066713713.html
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами - РИА Новости, 07.01.2026
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами
Выступающий за отделение юга Йемена Южный переходный совет, чьи силы ведут военные действия против войск на стороне главы Руководящего президентского совета... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:27:00+03:00
2026-01-07T10:27:00+03:00
в мире
йемен
саудовская аравия
эр-рияд (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
https://ria.ru/20251230/yemen-2065575427.html
йемен
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, саудовская аравия, эр-рияд (город)
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами

Южный переходный совет Йемена не может связаться с делегатами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Выступающий за отделение юга Йемена Южный переходный совет, чьи силы ведут военные действия против войск на стороне главы Руководящего президентского совета Йемена, заявил, что не может связаться с делегатами, которые отправились на конференцию в Саудовскую Аравию.
Ранее источник в совете сообщил РИА Новости, что 16 представителей совета во главе с его генеральным секретарём Абдеррахманом ас-Субейхи в ночь на среду вылетели из Адена в Эр-Рияд для участия в созываемой по инициативе Саудовской Аравии конференции по судьбе юга Йемена.
"Совет выражает глубокую озабоченность по поводу невозможности связаться с его делегацией, прибывшей в Эр-Рияд некоторое время назад, и отсутствия на данный момент какой-либо официальной информации о ее местонахождении или обстоятельствах, связанных с ней, что поднимает серьезные вопросы, требующие срочного выяснения", - говорится в заявлении совета.
Совет также потребовал от международного сообщества вмешаться в ситуацию.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
30 декабря 2025, 09:58
 
В миреЙеменСаудовская АравияЭр-Рияд (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала