Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами

ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Выступающий за отделение юга Йемена Южный переходный совет, чьи силы ведут военные действия против войск на стороне главы Руководящего президентского совета Йемена, заявил, что не может связаться с делегатами, которые отправились на конференцию в Саудовскую Аравию.

"Совет выражает глубокую озабоченность по поводу невозможности связаться с его делегацией, прибывшей в Эр-Рияд некоторое время назад, и отсутствия на данный момент какой-либо официальной информации о ее местонахождении или обстоятельствах, связанных с ней, что поднимает серьезные вопросы, требующие срочного выяснения", - говорится в заявлении совета.