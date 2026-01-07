https://ria.ru/20260107/sovet-2066713713.html
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами - РИА Новости, 07.01.2026
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами
Выступающий за отделение юга Йемена Южный переходный совет, чьи силы ведут военные действия против войск на стороне главы Руководящего президентского совета... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:27:00+03:00
2026-01-07T10:27:00+03:00
2026-01-07T10:27:00+03:00
в мире
йемен
саудовская аравия
эр-рияд (город)
https://ria.ru/20251230/yemen-2065575427.html
йемен
саудовская аравия
эр-рияд (город)
ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Выступающий за отделение юга Йемена Южный переходный совет, чьи силы ведут военные действия против войск на стороне главы Руководящего президентского совета Йемена, заявил, что не может связаться с делегатами, которые отправились на конференцию в Саудовскую Аравию.
Ранее источник в совете сообщил РИА Новости, что 16 представителей совета во главе с его генеральным секретарём Абдеррахманом ас-Субейхи в ночь на среду вылетели из Адена
в Эр-Рияд
для участия в созываемой по инициативе Саудовской Аравии
конференции по судьбе юга Йемена
.
"Совет выражает глубокую озабоченность по поводу невозможности связаться с его делегацией, прибывшей в Эр-Рияд некоторое время назад, и отсутствия на данный момент какой-либо официальной информации о ее местонахождении или обстоятельствах, связанных с ней, что поднимает серьезные вопросы, требующие срочного выяснения", - говорится в заявлении совета.
Совет также потребовал от международного сообщества вмешаться в ситуацию.