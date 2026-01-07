Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
21:41 07.01.2026
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что задержало сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области, который совместно с руководством... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
украина
ивано-франковская область
украина
ивано-франковская область
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных

В Ивано-Франковской области задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что задержало сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных.
"Работники ГБР задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных. Ранее начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Украинский суд, как отмечается, взял офицера и его подчиненного под стражу без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
В миреУкраинаИвано-Франковская область
 
 
