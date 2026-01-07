https://ria.ru/20260107/sotrudnik-2066799697.html
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что задержало сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области, который совместно с руководством... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:41:00+03:00
2026-01-07T21:41:00+03:00
2026-01-07T21:41:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
украина
ивано-франковская область
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
В Ивано-Франковской области задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военных