В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
16:41 07.01.2026 (обновлено: 19:38 07.01.2026)
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
Усиление ветра до 15-18 метров в секунду и четырехбалльный шторм ожидаются в четверг в Сочи и Сириусе, сообщила сочинская администрация. РИА Новости, 07.01.2026
Новости
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Шторм в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Усиление ветра до 15-18 метров в секунду и четырехбалльный шторм ожидаются в четверг в Сочи и Сириусе, сообщила сочинская администрация.
Сочи прогнозируются усиление ветра и шторм. В соответствии с предупреждением метеорологов завтра, 8 января 2026 года, на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Прогнозируется волнение моря в четыре балла, высота волн составит 1,3-1,5 метра", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Сочинская администрация уточнила, что городские службы работают в усиленном режиме по поручению главы курорта Андрея Прошунина, ситуацию контролирует оперативный штаб.
Местные власти не советуют оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
СочиПроисшествия
 
 
