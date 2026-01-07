https://ria.ru/20260107/sochi-2066765916.html
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января - РИА Новости, 07.01.2026
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
Усиление ветра до 15-18 метров в секунду и четырехбалльный шторм ожидаются в четверг в Сочи и Сириусе, сообщила сочинская администрация. РИА Новости, 07.01.2026
В Сочи сообщили об усиление ветра и 4-балльном шторме 8 января
Усиление ветра и 4-балльный шторм ожидаются в Сочи и Сириусе 8 января