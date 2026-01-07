Рейтинг@Mail.ru
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
12:45 07.01.2026 (обновлено: 12:49 07.01.2026)
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице - РИА Новости, 07.01.2026
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
Двадцать юных спортсменов, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района, им оказывается... РИА Новости, 07.01.2026
2026
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице

Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Двадцать юных спортсменов, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района, им оказывается медпомощь, госпитализация им не потребовалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"В гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10-12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби. В настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.
