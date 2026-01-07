https://ria.ru/20260107/sochi-2066734166.html
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице - РИА Новости, 07.01.2026
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
Двадцать юных спортсменов, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района, им оказывается... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:45:00+03:00
2026-01-07T12:45:00+03:00
2026-01-07T12:49:00+03:00
сочи
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_0:30:3077:1761_1920x0_80_0_0_7a9be091cee64c775539f5059da6acbb.jpg
https://ria.ru/20251213/basseyn-2061861621.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c4ee5c4089932bf12b7c98e8f3616dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Происшествия
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
В Сочи 20 юных регбистов отравились в гостинице