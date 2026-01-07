https://ria.ru/20260107/snegopady-2066770440.html
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
Центр европейской части России накроют сильные снегопады - РИА Новости, 07.01.2026
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
Центр Европейской части России ожидают сильные снегопады в четверг и пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:10:00+03:00
2026-01-07T17:10:00+03:00
2026-01-07T17:39:00+03:00
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154774/17/1547741752_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ca7000bf0a035dfcacdc54c0fcefd527.jpg
https://ria.ru/20260107/moskva-2066765629.html
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154774/17/1547741752_0:0:1304:977_1920x0_80_0_0_f9990ea73ad1de31da6dcb4093a75b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, московская область (подмосковье), гидрометцентр, общество, погода
Россия, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Общество, Погода
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
Жителей центра России предупредили о сильных снегопадах в четверг и пятницу