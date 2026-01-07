Рейтинг@Mail.ru
Центр европейской части России накроют сильные снегопады - РИА Новости, 07.01.2026
17:10 07.01.2026 (обновлено: 17:39 07.01.2026)
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
россия, тульская область, московская область (подмосковье), гидрометцентр, общество, погода
Россия, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Общество, Погода
Центр европейской части России накроют сильные снегопады

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Центр Европейской части России ожидают сильные снегопады в четверг и пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
"Контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, попав в параллельные потоки, станет причиной сильных снегопадов, а также местами метелей, налипания мокрого снега, гололеда", — рассказали там.

Синоптики отметили, что в четверг в Тульской области будут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а уже на следующий день начнется снегопад.
В пятницу в Московской области ожидается сильный снег, метель, гололед и ветер 15-18 метров в секунду. В Орловской и Липецкой областях тоже выпадут обильные осадки в виде дождя и снега.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков
РоссияТульская областьМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрОбществоПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
