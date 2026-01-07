Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах почти полностью прекратили движение поездов из-за снега
15:07 07.01.2026 (обновлено: 15:08 07.01.2026)
В Нидерландах почти полностью прекратили движение поездов из-за снега
Движение поездов на западе Нидерландов почти полностью прекращено из-за снега, сообщила в среду железнодорожная сеть ProRail. РИА Новости, 07.01.2026
в мире
нидерланды
брюссель
амстердам
новый год
нидерланды
брюссель
амстердам
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
в мире, нидерланды, брюссель, амстердам, новый год
В мире, Нидерланды, Брюссель, Амстердам, Новый год
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути . Архивное фото
ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Движение поездов на западе Нидерландов почти полностью прекращено из-за снега, сообщила в среду железнодорожная сеть ProRail.
"На западе страны наблюдается сокращение или полное отсутствие поездов", - говорится в сообщении на сайте железнодорожного перевозчика.
Как отмечается, это связано с ростом проблем на железной дороге, вызванных погодными условиями.
На востоке Нидерландов железнодорожное движение также испытывает многочисленные перебои из-за снега.
При этом, по данным ProRail, международные пассажирские поезда курсируют, за исключением маршрута Eurocity Direct между Брюсселем и Амстердамом. Движение поездов между нидерландским Розендалем и бельгийским Эссеном также приостановлено.
Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны - "Схипхоле". По данным телерадиокорпорации NOS, в среду аэропорт отменяет 800 рейсов из-за снегопада.
В миреНидерландыБрюссельАмстердамНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
