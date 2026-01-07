В Нидерландах почти полностью прекратили движение поездов из-за снега

ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Движение поездов на западе Нидерландов почти полностью прекращено из-за снега, сообщила в среду железнодорожная сеть ProRail.
"На западе страны наблюдается сокращение или полное отсутствие поездов", - говорится в сообщении на сайте железнодорожного перевозчика.
Как отмечается, это связано с ростом проблем на железной дороге, вызванных погодными условиями.
На востоке Нидерландов железнодорожное движение также испытывает многочисленные перебои из-за снега.
При этом, по данным ProRail, международные пассажирские поезда курсируют, за исключением маршрута Eurocity Direct между Брюсселем и Амстердамом. Движение поездов между нидерландским Розендалем и бельгийским Эссеном также приостановлено.
Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны - "Схипхоле". По данным телерадиокорпорации NOS, в среду аэропорт отменяет 800 рейсов из-за снегопада.