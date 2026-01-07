Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США пытаются захватить в Атлантике нефтяной танкер "Маринера", следующий под российским флагом, пишет Reuters.
"Штаты пытаются захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельной погони через Атлантику. <...> Судно, известное как "Маринера" и зарегистрированное под российским флагом, стало последней целью <...> с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу", — говорится в публикации со ссылкой на американских чиновников.
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
По словам американских официальных лиц, операцию проводила береговая охрана и военные. Они утверждают, что во время ее проведения в непосредственной близости якобы находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.
Как добавили чиновники, Береговая охрана США также перехватила в латиноамериканских водах еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в рамках продолжающейся морской блокады судов, находящихся под санкциями и следующих из Боливарианской Республики. Reuters не уточняет, когда это произошло.
Накануне в МИД сообщали, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского судна. Ведомство подчеркивало, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права.