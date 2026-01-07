Рейтинг@Mail.ru
Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 07.01.2026 (обновлено: 23:59 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/smi-2066761467.html
Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России
Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России - РИА Новости, 07.01.2026
Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России
США пытаются захватить в Атлантике нефтяной танкер "Маринера", следующий под российским флагом, пишет Reuters. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:07:00+03:00
2026-01-07T23:59:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066763887_0:10:473:276_1920x0_80_0_0_1edb93e4d954f4bdd916f2c1637953a9.jpg
https://ria.ru/20260106/perevorot-2066493027.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066763887_0:0:473:356_1920x0_80_0_0_e179279695a47975223c4832ab876298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия
В мире, США, Венесуэла, Россия

Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России

© RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США пытаются захватить в Атлантике нефтяной танкер "Маринера", следующий под российским флагом, пишет Reuters.
«
"Штаты пытаются захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельной погони через Атлантику. <...> Судно, известное как "Маринера" и зарегистрированное под российским флагом, стало последней целью <...> с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу", — говорится в публикации со ссылкой на американских чиновников.
© Фото : RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
По словам американских официальных лиц, операцию проводила береговая охрана и военные. Они утверждают, что во время ее проведения в непосредственной близости якобы находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.
Как добавили чиновники, Береговая охрана США также перехватила в латиноамериканских водах еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в рамках продолжающейся морской блокады судов, находящихся под санкциями и следующих из Боливарианской Республики. Reuters не уточняет, когда это произошло.
Накануне в МИД сообщали, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского судна. Ведомство подчеркивало, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
6 января, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала