При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ
05:01 07.01.2026 (обновлено: 05:12 07.01.2026)
При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ
При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ
Семеро военных США пострадали при операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
2026
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке.
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ

Fox News: при похищении Мадуро пострадали семь американских военных

© REUTERS / ADAM GRAYЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / ADAM GRAY
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 янв – РИА Новости. Семеро военных США пострадали при операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Пятеро военных уже вернулись к службе, двое все еще восстанавливаются", – уточняет СМИ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что все раненные при операции США в Венесуэле американцы "в хорошей форме". Официально число пострадавших и их травмы по-прежнему не раскрываются.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООН
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала