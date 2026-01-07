Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона
09:48 07.01.2026
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона - РИА Новости, 07.01.2026
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона
Холодная зимняя погода влияет на работу смартфона - его экран становится хрупким, и резкое нажатие или падение гаджета в мороз повышает риск трещин, рассказала... РИА Новости, 07.01.2026
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
общество, мтс
Общество, МТС
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона

В МТС предупредили о риске появления трещин на смартфоне в морозы

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Холодная зимняя погода влияет на работу смартфона - его экран становится хрупким, и резкое нажатие или падение гаджета в мороз повышает риск трещин, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Холод влияет не только на аккумулятор, но и на экран, разъемы и внутренние компоненты устройства. ... На сильном морозе стекло и защитные слои становятся более хрупкими. Резкое нажатие или падение в таких условиях повышает риск трещин, даже если ранее смартфон легко переносил механические нагрузки", - сообщила она.
Отдельную угрозу представляют снег и влага, добавляет эксперт. Попадая в разъемы зарядки и отверстия динамиков, талая вода может привести к коррозии контактов. Даже влагозащищенные модели не рассчитаны на постоянное воздействие снега, особенно если он тает уже внутри теплого помещения.
Кроме того, при отрицательных температурах современные литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют способность эффективно отдавать заряд. Из-за этого смартфон может быстро разряжаться, тормозить или внезапно отключаться. Особенно заметно это на устройствах с уже частично изношенной батареей.
Также не стоит заряжать смартфон сразу после возвращения с мороза - резкий нагрев может вызвать образование конденсата внутри корпуса. Оптимально дать устройству полежать при комнатной температуре 20–30 минут и только потом подключать зарядное устройство.
Она отметила, что не рекомендуется и оставлять телефон в машине, так как температура в салоне зимой может опускаться значительно ниже уличной, что особенно вредно для аккумулятора и дисплея.
Однако, по словам Голицыной, в большинстве случаев мороз не приводит к необратимым поломкам, если соблюдать базовые правила эксплуатации. Бережное использование, защита от влаги и отказ от резких температурных перепадов помогают сохранить работоспособность смартфона даже в холодное время года и избежать внепланового ремонта.
Заголовок открываемого материала