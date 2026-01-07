Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Холодная зимняя погода влияет на работу смартфона - его экран становится хрупким, и резкое нажатие или падение гаджета в мороз повышает риск трещин, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

"Холод влияет не только на аккумулятор, но и на экран, разъемы и внутренние компоненты устройства. ... На сильном морозе стекло и защитные слои становятся более хрупкими. Резкое нажатие или падение в таких условиях повышает риск трещин, даже если ранее смартфон легко переносил механические нагрузки", - сообщила она.

Отдельную угрозу представляют снег и влага, добавляет эксперт. Попадая в разъемы зарядки и отверстия динамиков, талая вода может привести к коррозии контактов. Даже влагозащищенные модели не рассчитаны на постоянное воздействие снега, особенно если он тает уже внутри теплого помещения.

Кроме того, при отрицательных температурах современные литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют способность эффективно отдавать заряд. Из-за этого смартфон может быстро разряжаться, тормозить или внезапно отключаться. Особенно заметно это на устройствах с уже частично изношенной батареей.

Также не стоит заряжать смартфон сразу после возвращения с мороза - резкий нагрев может вызвать образование конденсата внутри корпуса. Оптимально дать устройству полежать при комнатной температуре 20–30 минут и только потом подключать зарядное устройство.

Она отметила, что не рекомендуется и оставлять телефон в машине, так как температура в салоне зимой может опускаться значительно ниже уличной, что особенно вредно для аккумулятора и дисплея.