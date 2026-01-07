Рейтинг@Mail.ru
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий
20:47 07.01.2026 (обновлено: 21:16 07.01.2026)
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.01.2026
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой войне, заявил глава комитета Госдумы РИА Новости, 07.01.2026
в мире, украина, европа, россия, кир стармер, леонид слуцкий (политик), эммануэль макрон, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Россия, Кир Стармер, Леонид Слуцкий (политик), Эммануэль Макрон, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий

Слуцкий: Макрон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой войне

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой войне, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"Макарон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой. Заявления о готовности направить французские и британские военные контингенты на Украину только подливают бензин в огонь конфликта", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что "гарантии безопасности" киевскому режиму не могут раздаваться за счет создания угроз России, а фактическая интервенция стран НАТО на территорию Украины абсолютно неприемлема. Слуцкий подчеркнул, что эта позиция Москвы доносилась неоднократно до европейских столиц, но "коалиция желающих" упорно продвигает "декларации" против мира.
"Евротройка — Париж, Лондон и Берлин — стоит сегодня во главе "партии войны". Все их "инициативы" в поддержку Зеленского ведут лишь к затягиванию агонии украинского режима и в результате более жестким переговорным условиям для Киева. Не нужно испытывать иллюзий относительно ситуации на поле боя. Победа России неизбежна", — добавил глава думского комитета.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств
— членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаЕвропаРоссияКир СтармерЛеонид Слуцкий (политик)Эммануэль МакронНАТОГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
