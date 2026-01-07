Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой войне, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"Макарон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой. Заявления о готовности направить французские и британские военные контингенты на Украину только подливают бензин в огонь конфликта", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что "гарантии безопасности" киевскому режиму не могут раздаваться за счет создания угроз России, а фактическая интервенция стран НАТО на территорию Украины абсолютно неприемлема. Слуцкий подчеркнул, что эта позиция Москвы доносилась неоднократно до европейских столиц, но "коалиция желающих" упорно продвигает "декларации" против мира.
"Евротройка — Париж, Лондон и Берлин — стоит сегодня во главе "партии войны". Все их "инициативы" в поддержку Зеленского ведут лишь к затягиванию агонии украинского режима и в результате более жестким переговорным условиям для Киева. Не нужно испытывать иллюзий относительно ситуации на поле боя. Победа России неизбежна", — добавил глава думского комитета.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств
— членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
