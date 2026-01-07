Рейтинг@Mail.ru
Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/skhof-2066745144.html
Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах
Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 07.01.2026
Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах
Безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят Гренландию, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:17:00+03:00
2026-01-07T14:17:00+03:00
в мире
гренландия
сша
нидерланды
метте фредериксен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_98b8269b2fb816d125015bb6eb1e9f63.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066727174.html
https://ria.ru/20260107/klishas-2066724302.html
гренландия
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e1be2aa7cfb03959a5cafc4dbbd3a1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, нидерланды, метте фредериксен, нато
В мире, Гренландия, США, Нидерланды, Метте Фредериксен, НАТО
Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах

Схоф: захват США Гренландии сильно ударит по безопасности Европы и НАТО

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят Гренландию, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Глава нидерландского кабмина сообщил, что пессимистично оценивает перспективы безопасности НАТО и Европы в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
Вчера, 12:02
"Они, безусловно, окажутся под очень сильным давлением... Союзники так друг с другом не поступают", - цитирует слова Схофа газета NRC.
Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания, а Нидерланды поддерживают их в этом.
Президент США после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа положить конец угрозам о присоединении Гренландии к Штатам.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии
Вчера, 11:37
 
В миреГренландияСШАНидерландыМетте ФредериксенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала