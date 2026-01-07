Захват США Гренландии ударит по безопасности Европы, заявили в Нидерландах

ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят Гренландию, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Глава нидерландского кабмина сообщил, что пессимистично оценивает перспективы безопасности НАТО Европы в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

"Они, безусловно, окажутся под очень сильным давлением... Союзники так друг с другом не поступают", - цитирует слова Схофа газета NRC.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания , а Нидерланды поддерживают их в этом.

Президент США после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР РФ . После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа положить конец угрозам о присоединении Гренландии к Штатам.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.