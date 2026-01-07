https://ria.ru/20260107/sk-2066787474.html
СК назвал возможные причины крушения частного вертолета в Пермском крае
СК назвал возможные причины крушения частного вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 07.01.2026
СК назвал возможные причины крушения частного вертолета в Пермском крае
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщает межрегиональное... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:37:00+03:00
2026-01-07T19:37:00+03:00
2026-01-07T19:37:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066758887_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0ebf4ea3932b686edad7a15a65ac3f5a.jpg
https://ria.ru/20260107/millioner-2066768143.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066758887_197:160:1228:933_1920x0_80_0_0_ca0249f0025744fc69832d20a6d7e6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможные причины крушения частного вертолета в Пермском крае
СК рассматривает две причины возможного крушения вертолета в Пермском крае