15:46 07.01.2026 (обновлено: 17:54 07.01.2026)
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае

СК начал проверку после гибели 2 человек при падении вертолета в Пермском крае

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramНа месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае. 7 января 2026
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае. 7 января 2026
ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае.
"В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета.
"Ашатли-парк" находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.
