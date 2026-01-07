https://ria.ru/20260107/sk-2066758004.html
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 07.01.2026
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае
Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
пермский край
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
россия
пермь
СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае
СК начал проверку после гибели 2 человек при падении вертолета в Пермском крае