МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Саммит "коалиции желающих" лишь усугубил ситуацию на Украине, написал журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"То есть единственное, чего добиваются "желающие", — это затягивание войны: будет гибнуть все больше украинцев, а поражение Украины окажется еще более полным, чем могло бы быть в противном случае", — заявил он.
По мнению Стейгана, встреча "коалиции желающих" может убедить Москву лишь в том, что европейцы полностью оторваны от реальности и с ними нет смысла договариваться. Журналист также отметил, что для Кремля неприемлема идея "германо-франко-британской милитаризованной Украины с нацистскими авангардами".
"Россия на пути к победе. Ничто не заставит Москву принять мечты, высказанные европейскими неудачниками", — подытожил Стейган.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.