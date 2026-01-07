Главы МИД Омана и Турции обсудят ситуацию в Газе, сообщил источник

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди в четверг посетит Турцию с визитом, в ходе переговоров планируется затронуть ситуацию в Газе, Йемене и Судане, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Источник уточнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с оманским коллегой намерен обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы.
"Турция выразит поддержку усилиям по достижению постоянного политического урегулирования в Йемене на основе конституционной легитимности и надежду, что запланированная в Эр-Рияде конференция по инициативе Лидерского совета Йеменской республики будет способствовать стабилизации ситуации в стране. Ожидается, что Анкара вновь подтвердит поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Йемена", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что Фидан обратит внимание на тяжелые условия, с которыми сталкиваются жители Газы в зимний период, отметив, что необходимость бороться с суровыми погодными условиями, в первую очередь с проблемой жилья, "несовместима с условиями перемирия". По словам источника, министр подчеркнет необходимость давления международного сообщества на оккупационные силы и перехода ко второму этапу процесса в Газе, а также сообщит, что позиция Турции по поводу механизмов, которые планируется внедрить, доведена до соответствующих сторон.
Источник также заявил, что решение Израиля о признании Сомалиленда является "новым шагом в направлении распространения его дестабилизирующей политики на весь регион".
Кроме того, по словам собеседника РИА Новости, Анкара намерена обратить внимание на важность освобождения Сирии от терроризма для безопасности Турции и всего региона, указать на необходимость прекращения ударов Израиля, направленных против суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также выразить желание как можно скорее добиться перемирия и мира в Судане.
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы
6 января, 06:12