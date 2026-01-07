Главы МИД Омана и Турции обсудят ситуацию в Газе, сообщил источник

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди в четверг посетит Турцию с визитом, в ходе переговоров планируется затронуть ситуацию в Газе, Йемене и Судане, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Он добавил, что Фидан обратит внимание на тяжелые условия, с которыми сталкиваются жители Газы в зимний период, отметив, что необходимость бороться с суровыми погодными условиями, в первую очередь с проблемой жилья, "несовместима с условиями перемирия". По словам источника, министр подчеркнет необходимость давления международного сообщества на оккупационные силы и перехода ко второму этапу процесса в Газе, а также сообщит, что позиция Турции по поводу механизмов, которые планируется внедрить, доведена до соответствующих сторон.