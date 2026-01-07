Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчина передал куртку своему приятелю, который надел ее на сдачу теоретического экзамена на знание правил дорожного движения и был раскрыт инструктором, говорится в материалах.
Суд первой инстанции назначил владельцу куртки штраф в размере 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчина вину не признал и подал жалобу.
Апелляционный суд изменил приговор - исключил из осуждения незаконное приобретение специальных технических средств и постановил считать фигуранта осужденным за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации, смягчив назначенное наказание до 30 тысяч рублей.
Адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой, в которой просил отменить судебные решения и передать уголовное дело на новое рассмотрение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, нарушений не установил, следует из документов.
