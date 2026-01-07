Рейтинг@Mail.ru
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/shtraf-2066700959.html
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД - РИА Новости, 07.01.2026
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД
Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:37:00+03:00
2026-01-07T07:37:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/79/1552507911_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_fbe9ee8d8ca867bd7ad98255b4648d93.jpg
https://ria.ru/20250225/prava-1769497671.html
https://ria.ru/20250217/motoprava-1784118965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/79/1552507911_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3520e7b8ba571805d93a2b9ddb666cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД

РИА Новости: мужчина получил штраф за куртку с камерой при сдаче экзамена по ПДД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчина передал куртку своему приятелю, который надел ее на сдачу теоретического экзамена на знание правил дорожного движения и был раскрыт инструктором, говорится в материалах.
Как получить водительские права - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена
25 февраля 2025, 16:10
Суд первой инстанции назначил владельцу куртки штраф в размере 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчина вину не признал и подал жалобу.
Апелляционный суд изменил приговор - исключил из осуждения незаконное приобретение специальных технических средств и постановил считать фигуранта осужденным за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации, смягчив назначенное наказание до 30 тысяч рублей.
Адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой, в которой просил отменить судебные решения и передать уголовное дело на новое рассмотрение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, нарушений не установил, следует из документов.
Права на мотоцикл - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Права на мотоцикл — 2025: как сдать экзамены и получить категорию А
17 февраля 2025, 16:25
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала