США с большой вероятностью ждут новые шатдауны, считают в РАН

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США с большой вероятностью ждут новые шатдауны в 2026 году в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании правительства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

"С большой вероятностью США ждут новые шатдауны в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании федерального правительства. С другой стороны, общественный запрос, актуализированный избирательной кампанией, может заставить партии "сдавать" какие-то внешнеполитические вопросы, как менее приоритетные, в обмен на компромисс по социально-политической повестке", - сказано в докладе.

Отмечается, что избирательная борьба на промежуточных выборах в конгресс страны еще больше сократит пространство для диалога между демократами и республиканцами, усилит расколы внутри партий.

« "В частности, в рядах республиканцев могут стать громче голоса умеренных консерваторов, не согласных с методами президента, которые будут стремиться дистанцироваться от него, а в Демократической партии будет нарастать давление на руководство партии прогрессистов, требующих более жесткого и активного противостояния действиям администрации", - добавляют авторы доклада.

В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.