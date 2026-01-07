Рейтинг@Mail.ru
США с большой вероятностью ждут новые шатдауны, считают в РАН - РИА Новости, 07.01.2026
04:05 07.01.2026
США с большой вероятностью ждут новые шатдауны, считают в РАН
США с большой вероятностью ждут новые шатдауны, считают в РАН
2026
в мире, сша
В мире, США
РИА Новости: ИМЭМО РАН прогнозирует новые шатдауны в США в 2026 году

© РИА Новости / Игорь Михалев | Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США с большой вероятностью ждут новые шатдауны в 2026 году в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании правительства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"С большой вероятностью США ждут новые шатдауны в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании федерального правительства. С другой стороны, общественный запрос, актуализированный избирательной кампанией, может заставить партии "сдавать" какие-то внешнеполитические вопросы, как менее приоритетные, в обмен на компромисс по социально-политической повестке", - сказано в докладе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
20 декабря 2025, 05:23
Отмечается, что избирательная борьба на промежуточных выборах в конгресс страны еще больше сократит пространство для диалога между демократами и республиканцами, усилит расколы внутри партий.
«
"В частности, в рядах республиканцев могут стать громче голоса умеренных консерваторов, не согласных с методами президента, которые будут стремиться дистанцироваться от него, а в Демократической партии будет нарастать давление на руководство партии прогрессистов, требующих более жесткого и активного противостояния действиям администрации", - добавляют авторы доклада.
В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме
20 ноября 2025, 23:42
 
