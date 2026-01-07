БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо с применением танков, заявила пресс-служба СДС.
«
"Формирования правительства Дамаска прибегли к введению удушающей блокады района Шейх-Максуд, сопровождаемой интенсивными обстрелами и окружением кварталов танками, а также прямыми угрозами полномасштабного штурма", — говорится в сообщении.
Дамаск же утверждает, что бойцы "Сирийских демократических сил" наносят удары по жилым кварталам и гуманитарным коридорам, которые открыли перед вступлением в силу комендантского часа для граждан, стремящихся покинуть зону боевых действий.
Командование сирийской армии ввело комендантский час в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия с 15:00 (16:00 мск).
Во вторник на окраинах районов Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между бойцами "Сирийских демократических сил" и армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов, погибли четыре мирных жителя, 26 получили ранения.
Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт. Аналогичное вооруженное столкновение с применением тяжелой техники и минометов произошло 23 декабря.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.
Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации
6 января, 21:42