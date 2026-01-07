Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо

"Формирования правительства Дамаска прибегли к введению удушающей блокады района Шейх-Максуд, сопровождаемой интенсивными обстрелами и окружением кварталов танками, а также прямыми угрозами полномасштабного штурма", — говорится в сообщении.

Командование сирийской армии ввело комендантский час в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия с 15:00 (16:00 мск).

Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт. Аналогичное вооруженное столкновение с применением тяжелой техники и минометов произошло 23 декабря.

Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.