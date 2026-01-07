Самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за снегопада

КИШИНЕВ, 7 янв – РИА Новости. Самолет президента Румынии Никушора Дана оказался заблокирован в аэропорту Парижа из‑за сильного снегопада, что откладывает его возвращение в страну, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на заявление главы государства и данные министерства иностранных дел Румынии.

По данным Digi24, авиаборт Spartan, на котором находится глава Румынии , был подготовлен к вылету утром в среду, однако не может подняться в воздух, поскольку взлетно‑посадочная полоса покрыта снегом, а часть рейсов из парижских аэропортов "Шарль-де-Голль" и " Орли " отменена из‑за непогоды.

"Вчера мы решили не вылетать, потому что из‑за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи", — сказал Дан журналистам на борту самолета, подчеркнув, что сейчас во Франции сложилась необычная для страны ситуация с обильными снегопадами.

Президент добавил, что экипаж и пассажиры ждут, пока службы аэропорта полностью расчистят полосу, и условия позволят безопасный вылет.

"В какой‑то момент у Румынии должен появиться собственный президентский самолет, не только для главы государства, но и для министров, которые летают в важные делегации, потому что такой борт делает гораздо больше, чем обычный самолет, а сейчас у нас даже нет связи на борту", — отметил Дан.

Министерство иностранных дел Румынии ранее распространило предупреждение для граждан об "оранжевом" уровне метеоопасности во Франции, указав, что налипший снег и гололедица могут вызвать серьезные перебои в дорожном, железнодорожном и авиасообщении, включая сокращение до примерно 40% рейсов на "Шарль-де-Голль" и до 25% вылетов с "Орли" в указанные часы.

Дан отправился в Париж для участия во встрече лидеров "Коалиции воли", организованной в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посвященной координации гарантий безопасности и военной поддержки Украины