Посол отметил доброжелательное отношение молодежи Кот-д'Ивуара к Путину

«

"Что касается русского языка, то Ярославский государственный педагогический университет основал здесь центр открытого образования на русском языке при поддержке Минпросвещения России и заключил меморандумы о сотрудничестве с пятью местными вузами. В скором времени должен быть подписан меморандум с шестым вузом. Представители ЯГПУ регулярно приезжают в Абиджан и проводят мероприятия по популяризации русского языка и культуры", - заключил Салтыков.