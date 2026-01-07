Рейтинг@Mail.ru
Посол отметил доброжелательное отношение молодежи Кот-д'Ивуара к Путину - РИА Новости, 07.01.2026
13:16 07.01.2026 (обновлено: 13:58 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/saltykov-2066738229.html
Посол отметил доброжелательное отношение молодежи Кот-д'Ивуара к Путину
2026-01-07T13:16:00+03:00
2026-01-07T13:58:00+03:00
россия
кот-д'ивуар
абиджан
владимир путин
алексей салтыков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066742803_0:145:3090:1883_1920x0_80_0_0_0069c28b7abfe978d131010425985852.jpg
https://ria.ru/20251227/rossiya-2064873621.html
россия
кот-д'ивуар
абиджан
россия, кот-д'ивуар, абиджан, владимир путин, алексей салтыков, в мире
Россия, Кот-д'Ивуар, Абиджан, Владимир Путин, Алексей Салтыков, В мире
Посол отметил доброжелательное отношение молодежи Кот-д'Ивуара к Путину

Посол Салтыков: ивуарийская молодежь заинтересована в обучении в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Среди молодежи Кот-д'Ивуара, которая составляет более 70% населения страны, отмечается подчеркнуто доброжелательное отношение к президенту РФ Владимиру Путину, ивуарийские студенты заинтересованы в обучении в России, рассказал РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков.
«

"Ежегодно выделяется 115 стипендий по государственной линии, все они востребованы. Помимо этого, примерно такое же количество студентов отправляется учиться за счет собственных средств на коммерческой основе. Среди ивуарского населения, особенно молодежи, очень большой интерес к нашей стране, подчеркнуто доброжелательное отношение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал посол, подчеркнув, что молодежь составляет более 70% населения страны.

Собеседник агентства также отметил, что в Кот-д'Ивуаре активно ведется популяризация русского языка и культуры.
«

"Что касается русского языка, то Ярославский государственный педагогический университет основал здесь центр открытого образования на русском языке при поддержке Минпросвещения России и заключил меморандумы о сотрудничестве с пятью местными вузами. В скором времени должен быть подписан меморандум с шестым вузом. Представители ЯГПУ регулярно приезжают в Абиджан и проводят мероприятия по популяризации русского языка и культуры", - заключил Салтыков.

Алексей Салтыков - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Алексей Салтыков: Кот-д’Ивуар – давний экономический партнер России
27 декабря 2025, 11:00
 
РоссияКот-д'ИвуарАбиджанВладимир ПутинАлексей СалтыковВ мире
 
 
