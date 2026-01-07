Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России

Санкции Евросоюза в отношении России вредят самим европейцам не меньше, а даже больше, чем России, при этом Австрия до сих пор сохраняет сильные позиции в российском бизнесе, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. О том, какую роль может играть Австрия в нормализации отношений Москвы и Евросоюза, а также о перспективных направлениях взаимодействия в российско-австрийских бизнес-контактах рассказал председатель клуба в беседе с агентством.

В октябре ЕС утвердил очередной, уже девятнадцатый по счету пакет антироссийских санкций. При этом, в Европе есть доля тех, кто выступает против санкций, говоря, что они вредят экономике и развитию Европы. Как вы можете оценить санкционное давление на Россию с точки зрения Европы? В этой связи как сегодня выглядит миссия Австрийского бизнес‑клуба в России? Как она изменилась на фоне новой политической реальности?

– Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть страны, которые смотрят на это с идеалистических позиций, следуют примеру Германии , а немцы финансируют ЕС. С этой точки зрения интересно, что те политики, которые поддерживают санкции, наносят ущерб своим странам, потому что все экономические проблемы начались с высоких цен на ресурсы и энергоносители. Для российского бизнеса хорошим эффектом является то, что в настоящее время австрийские компании производят больше продукции в России. И это также сыграет нам на руку тогда, когда будут сняты санкции. Конечно, видение бизнеса в России отличается от европейского и сейчас он снова поменялся из-за многих факторов, в том числе и из-за внешнего давления, но иностранным бизнесом в России всегда руководители те, кто понимает различия европейского и российского подхода к предпринимательству.

Как вы оцениваете, есть ли перспективы экономических отношений между Россией и Австрией? Как выглядят торговые показатели сейчас? Кем представлен австрийский бизнес в РФ? Какими компаниями и отраслями?

– Австрийский бизнес всегда имел сильные позиции в банковской и строительной сферах в РФ, а также в сфере пищевой промышленности, в том числе и в области переработки отходов. Такая ситуация сохраняется и в наши дни, хотя сейчас приоритетными направлениями для Росси являются торговые отношения с государствами, не входящими в ЕС, и местное производство.

– В каких отраслях, на ваш взгляд, сегодня есть наибольший потенциал для совместных проектов России и Австрии? Как вы считаете, что должно произойти или измениться, чтобы эти совместные проекты были реализованы на практике?

– Австрия развивает свой бизнес в России с 1990 года, а ключевыми областями сотрудничества совместных бизнес-кругов являются банковская и строительная сферы, пищевые технологии. Когда российский рынок будет совершенствоваться в этих направлениях, то мы со своей стороны, могли бы предложить сотрудничество, а пока, в текущей ситуации, можно было бы провести подготовительные работы или запустить какие-нибудь проекты в небольших масштабах.

– На каком уровне сегодня существует содержательный диалог между Австрией и Россией? Сведен ли он к техническим вопросам, или остаются каналы для обсуждения стратегических экономических перспектив?

– В настоящее время, Россия и Австрия могли бы уделять больше внимания росту и прибыли совместного бизнеса, ведь это главные цели любых бизнес-проектов. Стратегический потенциал, долгосрочные цели и способы их достижения должны определяться бизнесом, а не политикой. Стратегия — это долгосрочная цель, и отклонения, которые могут быть из-за нынешних санкциям, могут произойти всегда, но достижение цели в долгосрочной перспективе должно быть ключевым аспектом отношений с двух сторон.

– Может ли Австрия, с ее традицией нейтралитета и глубоким историческим пониманием России, в текущих условиях играть какую-либо роль моста или "честного посредника" между РФ и ЕС в бизнес-вопросах? Видите ли вы для этого запрос с обеих сторон?

– Австрия может играть роль некого модератора в нормализации отношений между Россией и ЕС, и главный вопрос тут к австрийским политикам, которые не соблюдают условия нейтралитета республики, заложенные в основу отношений Москвы Вены еще в 1955 году в рамках "Московского меморандума".

– Каким вы видите идеальный сценарий восстановления деловых отношений между Австрией и Россией в долгосрочной перспективе? Что для этого должно произойти в первую очередь?