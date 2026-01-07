Рейтинг@Mail.ru
Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
11:30 07.01.2026
Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России - РИА Новости, 07.01.2026
Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
Санкции Евросоюза в отношении России вредят самим европейцам не меньше, а даже больше, чем России, при этом Австрия до сих пор сохраняет сильные позиции в... РИА Новости, 07.01.2026
интервью
интервью - авторы
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
евросоюз
европа
австрия
россия
европа
австрия
интервью, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, евросоюз, европа, австрия, брикс
Интервью, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Евросоюз, Европа, Австрия, БРИКС

Геральд Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России

© Фото : Фонд РосконгрессПредседатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер
Председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Фонд Росконгресс
Председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. Архивное фото
Санкции Евросоюза в отношении России вредят самим европейцам не меньше, а даже больше, чем России, при этом Австрия до сих пор сохраняет сильные позиции в российском бизнесе, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. О том, какую роль может играть Австрия в нормализации отношений Москвы и Евросоюза, а также о перспективных направлениях взаимодействия в российско-австрийских бизнес-контактах рассказал председатель клуба в беседе с агентством.
В октябре ЕС утвердил очередной, уже девятнадцатый по счету пакет антироссийских санкций. При этом, в Европе есть доля тех, кто выступает против санкций, говоря, что они вредят экономике и развитию Европы. Как вы можете оценить санкционное давление на Россию с точки зрения Европы? В этой связи как сегодня выглядит миссия Австрийского бизнес‑клуба в России? Как она изменилась на фоне новой политической реальности?
– Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть страны, которые смотрят на это с идеалистических позиций, следуют примеру Германии, а немцы финансируют ЕС. С этой точки зрения интересно, что те политики, которые поддерживают санкции, наносят ущерб своим странам, потому что все экономические проблемы начались с высоких цен на ресурсы и энергоносители. Для российского бизнеса хорошим эффектом является то, что в настоящее время австрийские компании производят больше продукции в России. И это также сыграет нам на руку тогда, когда будут сняты санкции. Конечно, видение бизнеса в России отличается от европейского и сейчас он снова поменялся из-за многих факторов, в том числе и из-за внешнего давления, но иностранным бизнесом в России всегда руководители те, кто понимает различия европейского и российского подхода к предпринимательству.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России
29 декабря 2025, 08:00
Как вы оцениваете, есть ли перспективы экономических отношений между Россией и Австрией? Как выглядят торговые показатели сейчас? Кем представлен австрийский бизнес в РФ? Какими компаниями и отраслями?
– Австрийский бизнес всегда имел сильные позиции в банковской и строительной сферах в РФ, а также в сфере пищевой промышленности, в том числе и в области переработки отходов. Такая ситуация сохраняется и в наши дни, хотя сейчас приоритетными направлениями для Росси являются торговые отношения с государствами, не входящими в ЕС, и местное производство.
В каких отраслях, на ваш взгляд, сегодня есть наибольший потенциал для совместных проектов России и Австрии? Как вы считаете, что должно произойти или измениться, чтобы эти совместные проекты были реализованы на практике?
– Австрия развивает свой бизнес в России с 1990 года, а ключевыми областями сотрудничества совместных бизнес-кругов являются банковская и строительная сферы, пищевые технологии. Когда российский рынок будет совершенствоваться в этих направлениях, то мы со своей стороны, могли бы предложить сотрудничество, а пока, в текущей ситуации, можно было бы провести подготовительные работы или запустить какие-нибудь проекты в небольших масштабах.
На каком уровне сегодня существует содержательный диалог между Австрией и Россией? Сведен ли он к техническим вопросам, или остаются каналы для обсуждения стратегических экономических перспектив?
– В настоящее время, Россия и Австрия могли бы уделять больше внимания росту и прибыли совместного бизнеса, ведь это главные цели любых бизнес-проектов. Стратегический потенциал, долгосрочные цели и способы их достижения должны определяться бизнесом, а не политикой. Стратегия — это долгосрочная цель, и отклонения, которые могут быть из-за нынешних санкциям, могут произойти всегда, но достижение цели в долгосрочной перспективе должно быть ключевым аспектом отношений с двух сторон.
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу
26 декабря 2025, 11:08
Может ли Австрия, с ее традицией нейтралитета и глубоким историческим пониманием России, в текущих условиях играть какую-либо роль моста или "честного посредника" между РФ и ЕС в бизнес-вопросах? Видите ли вы для этого запрос с обеих сторон?
– Австрия может играть роль некого модератора в нормализации отношений между Россией и ЕС, и главный вопрос тут к австрийским политикам, которые не соблюдают условия нейтралитета республики, заложенные в основу отношений Москвы и Вены еще в 1955 году в рамках "Московского меморандума".
Каким вы видите идеальный сценарий восстановления деловых отношений между Австрией и Россией в долгосрочной перспективе? Что для этого должно произойти в первую очередь?
– Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций. Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за ее политики нейтралитета, и Вена могла бы способствовать признанию нейтралитета, как ценности, который бы выходил за рамки военного невмешательства.
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине Вены, заявил посол
18 декабря 2025, 04:17
 
Интервью, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Евросоюз, Европа, Австрия, БРИКС
 
 
Версия 2023.1 Beta
