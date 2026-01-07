Рейтинг@Mail.ru
На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/sahalin-2066701854.html
На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 07.01.2026
На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Очередной циклон в четверг принесет на Сахалин и Курилы сильный ветер и метель, объявлено экстренное предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:15:00+03:00
2026-01-07T08:15:00+03:00
сахалин
россия
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104853_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_5eaacb6e11b15de3ffcfa274b3d023b2.jpg
https://ria.ru/20251227/kamchatka-2065044087.html
сахалин
россия
холмская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104853_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_f7d013fa9dff23603831ef94c48c6465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: на Сахалин и Курилы в четверг придет циклон

CC BY-SA 4.0 / Yaroslav Shuraev / Aniva lighthouse, Sakhalin, Russia / Cropped imageМаяк Анива, Сахалин
Маяк Анива, Сахалин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Yaroslav Shuraev / Aniva lighthouse, Sakhalin, Russia / Cropped image
Маяк Анива, Сахалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв - РИА Новости. Очередной циклон в четверг принесет на Сахалин и Курилы сильный ветер и метель, объявлено экстренное предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - отмечается в сообщении ведомства.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, в четверг в Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске ожидаются метель, сильный снег, ветер на побережьях до 21 метра в секунду. Синоптики предупреждают также о сильных осадках и порывах ветра до 25 метров в секунду в Курильском районе.
Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать населенные пункты, а туристам на маршруте - переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
Как уточнили в МЧС, прохождение циклона находится у ведомства на контроле.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
27 декабря 2025, 03:05
 
СахалинРоссияХолмскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала