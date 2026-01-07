На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - отмечается в сообщении ведомства.