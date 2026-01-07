На Сахалин и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв - РИА Новости. Очередной циклон в четверг принесет на Сахалин и Курилы сильный ветер и метель, объявлено экстренное предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - отмечается в сообщении ведомства.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, в четверг в Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске ожидаются метель, сильный снег, ветер на побережьях до 21 метра в секунду. Синоптики предупреждают также о сильных осадках и порывах ветра до 25 метров в секунду в Курильском районе.
Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать населенные пункты, а туристам на маршруте - переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
Как уточнили в МЧС, прохождение циклона находится у ведомства на контроле.
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
27 декабря 2025, 03:05