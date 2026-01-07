https://ria.ru/20260107/rubio-2066789959.html
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, в случае угрозы национальной безопасности,... РИА Новости, 07.01.2026
гренландия
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
гренландия
сша
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио
