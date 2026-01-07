Рейтинг@Mail.ru
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 07.01.2026 (обновлено: 20:08 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/rubio-2066789959.html
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, в случае угрозы национальной безопасности,... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T20:02:00+03:00
2026-01-07T20:08:00+03:00
гренландия
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5dbe6b3e290fff05c288bbbe1ded8b3.jpg
https://ria.ru/20260107/rubio-2066787901.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84d9da23542ca4af47d310aa6c21a667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
Гренландия, В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио

Рубио: Трамп сохраняет за собой возможность применения силы при угрозе США

© AP Photo / Jose Luis MaganaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, в случае угрозы национальной безопасности, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент всегда оставляет за собой право выбора... Я говорю о глобальном масштабе: если президент выявляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, то у каждого президента остается возможность устранить ее военными средствами", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о силовом сценарии в отношении Гренландии.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио представил американский план по Венесуэле
Вчера, 19:41
 
ГренландияВ миреСШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала