Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 07.01.2026 (обновлено: 20:15 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/rubio-2066788598.html
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США - РИА Новости, 07.01.2026
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США
Третьим и завершающим этапом плана США в отношении Венесуэлы станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:49:00+03:00
2026-01-07T20:15:00+03:00
сша
венесуэла
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066790112_0:52:3070:1779_1920x0_80_0_0_b8dead2006053aeecf3b5c99780c3917.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066787089.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066790112_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_15f3b13440933ed2063d928e1cce11d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, в мире, марко рубио
США, Венесуэла, В мире, Марко Рубио
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США

Рубио: заключительной фазой плана США в Венесуэле станет передача власти

© REUTERS / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Третьим и завершающим этапом плана США в отношении Венесуэлы станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти - ред.)", - сказал госсекретарь журналистам.
Рубио также подчеркнул, что план США предусматривает одновременный запуск процесса национального примирения в Венесуэле, включая амнистию для оппозиции, освобождение политзаключенных или их возвращение в страну, а также начало восстановления гражданского общества.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Вчера, 19:34
 
СШАВенесуэлаВ миреМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала