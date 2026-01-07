https://ria.ru/20260107/rubio-2066788598.html
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США
Третьим и завершающим этапом плана США в отношении Венесуэлы станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 07.01.2026
