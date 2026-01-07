Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США
19:46 07.01.2026 (обновлено: 20:15 07.01.2026)
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США
США, Венесуэла, Марко Рубио
США, Венесуэла, В мире, Марко Рубио
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США

Рубио: второй фазой плана США по Венесуэле станет восстановление экономики

© REUTERS / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Второй фазой плана Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы станет восстановление экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Вторым этапом станет то, что мы называем восстановлением. Он заключается в обеспечении того, чтобы американские, западные и другие компании имели справедливый доступ к рынку Венесуэлы", - сказал он журналистам, говоря о трехступенчатом плане США.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Вчера, 19:34
 
США Венесуэла Марко Рубио
 
 
