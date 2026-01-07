https://ria.ru/20260107/rubio-2066788380.html
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США - РИА Новости, 07.01.2026
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США
Второй фазой плана Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы станет восстановление экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
Рубио назвал восстановление экономики в Венесуэле второй фазой плана США
