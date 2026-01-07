Рубио представил американский план по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами. 7 января 2026

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио представил план по Венесуэле, включающий три части.

« "По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов. <...> Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос", — сказал он журналистам.

Второй этап будет заключаться в восстановлении экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса. Заключительной фазой плана по Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил.

Рубио также добавил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, заявила, что Вашингтон находится в тесном контакте с властями в Каракасе и имеет максимальные рычаги давления на них.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп , Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Удары США по Венесуэле © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Кроме того, в столице слышна стрельба. Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса пропало электричество. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8 В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.