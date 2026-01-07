Рубио представил американский план по Венесуэле

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио представил план по Венесуэле, включающий три части.
«
"По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов. <...> Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос", — сказал он журналистам.
Второй этап будет заключаться в восстановлении экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса. Заключительной фазой плана по Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил.
Рубио также добавил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, заявила, что Вашингтон находится в тесном контакте с властями в Каракасе и имеет максимальные рычаги давления на них.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.
