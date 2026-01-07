Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
17:42 07.01.2026
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Рождеством Христовым
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Рождеством Христовым
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив его внимание к нуждам Белорусской православной церкви.
Белорусский лидер 31 декабря 2025 года поздравил Кирилла с наступающими тогда Новым годом и Рождеством. Он также выразил патриарху признательность за укрепление и развитие культурных и исторических связей между двумя народами, основанных на тысячелетней общности судьбы и единой вере.
"Искренне признателен Вам за неизменную заботу о защите традиционных нравственных ценностей и внимание к нуждам и чаяниям Белорусской православной церкви, в соработничестве с государственной властью вносящей свой значимый вклад в утверждение в жизни общества принципов мира, добра, справедливости и взаимной поддержки", - говорится в патриаршем поздравлении Лукашенко на сайте РПЦ.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа.
Религия Белоруссия Александр Лукашенко Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) Иисус Христос Белорусская православная церковь Русская православная церковь Рождество Христово
 
 
