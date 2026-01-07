Рейтинг@Mail.ru
Рубио передал на днях Лаврову поздравление с Рождеством, сообщила Захарова
14:40 07.01.2026
Рубио передал на днях Лаврову поздравление с Рождеством, сообщила Захарова
сергей лавров, мария захарова, в мире
Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Рубио передал на днях Лаврову поздравление с Рождеством, сообщила Захарова

Захарова сообщила, что Рубио на днях передал Лаврову поздравление с Рождеством

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 7 января - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио передал на днях поздравление министру иностранных дел России Сергею Лаврову с Рождеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
Вчера, 01:33
 
Сергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
