Рубио передал на днях Лаврову поздравление с Рождеством, сообщила Захарова
Госсекретарь США Марко Рубио передал на днях поздравление министру иностранных дел России Сергею Лаврову с Рождеством, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.01.2026
