Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия", - говорится в поздравлении Лукашенко с Рождеством Христовым, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.

Глава государства отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.