Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2026
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:16:00+03:00
2026-01-07T07:16:00+03:00
2026-01-07T07:16:00+03:00
белоруссия
МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси
на принципах мира и согласия", - говорится в поздравлении Лукашенко
с Рождеством Христовым, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.
Глава государства отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.
"Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений", - пожелал президент Белоруссии соотечественникам.