Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066699465.html
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2026
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:16:00+03:00
2026-01-07T07:16:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
рождество христово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066676798.html
https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, рождество христово
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Рождество Христово
Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Лукашенко: рождественские традиции помогают строить будущее

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия Белоруссии, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия", - говорится в поздравлении Лукашенко с Рождеством Христовым, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
01:33
Глава государства отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.
"Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений", - пожелал президент Белоруссии соотечественникам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия
1 мая 2025, 08:41
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРождество Христово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала