Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА Новости военный священник Пётр Гриценко.

"У нас сегодня Рождество Христово — великий праздник. Мы всегда находимся с бойцами здесь, на передовой, в окопах. Солдаты любят, когда священники рядом с ними, потому что важно разделить этот праздник именно здесь", — рассказал Пётр Гриценко.

По его словам, Рождество является одним из самых радостных праздников для верующих, и задача священника — принести эту радость тем, кто защищает Родину.