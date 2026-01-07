https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066680353.html
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР
Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
рождество христово
общество
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА Новости военный священник Пётр Гриценко.
"У нас сегодня Рождество Христово — великий праздник. Мы всегда находимся с бойцами здесь, на передовой, в окопах. Солдаты любят, когда священники рядом с ними, потому что важно разделить этот праздник именно здесь", — рассказал Пётр Гриценко.
По его словам, Рождество является одним из самых радостных праздников для верующих, и задача священника — принести эту радость тем, кто защищает Родину.
"Это день, когда ангелы ликуют и славят Господа. И очень важно принести эту радость сюда, к солдатам, которые отдают свою жизнь за Отечество. Когда они видят, что священник готов быть с ними рядом и разделять все тяготы службы, они это очень ценят", — отметил он.