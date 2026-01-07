Рейтинг@Mail.ru
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР - РИА Новости, 07.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 07.01.2026
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР - РИА Новости, 07.01.2026
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР
Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
рождество христово
общество
донецкая народная республика, рождество христово, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Рождество Христово, Общество
Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР

Бойцы 55-й дивизии морской пехоты встретили Рождество на передовой в ДНР

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА Новости военный священник Пётр Гриценко.
"У нас сегодня Рождество Христово — великий праздник. Мы всегда находимся с бойцами здесь, на передовой, в окопах. Солдаты любят, когда священники рядом с ними, потому что важно разделить этот праздник именно здесь", — рассказал Пётр Гриценко.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
01:33
По его словам, Рождество является одним из самых радостных праздников для верующих, и задача священника — принести эту радость тем, кто защищает Родину.
"Это день, когда ангелы ликуют и славят Господа. И очень важно принести эту радость сюда, к солдатам, которые отдают свою жизнь за Отечество. Когда они видят, что священник готов быть с ними рядом и разделять все тяготы службы, они это очень ценят", — отметил он.
Предновогодний Донецк - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
00:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРождество ХристовоОбщество
 
 
