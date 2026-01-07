https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066676798.html
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
Путин поздравил православных верующих с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
2026-01-07T01:33:00+03:00
2026-01-07T01:33:00+03:00
2026-01-07T07:32:00+03:00
религия
россия
владимир путин
рождество христово
русская православная церковь
православие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066677676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28055e7b90fd2b337c39f3c0607d0f17.jpg
россия
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым
2026-01-07T01:33
true
PT0M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066677676_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f08533388418843cfb47a506b6a9f73.jpg
Обращение президента России Владимира Путина к присутствовавшим на рождественском богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье
Обращение президента России Владимира Путина к присутствовавшим на рождественском богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье
2026-01-07T01:33
true
PT1M02S
россия, владимир путин, рождество христово, русская православная церковь, православие
Религия, Россия, Владимир Путин, Рождество Христово, Русская православная церковь, Православие
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым
РМОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
.
«
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым".
Владимир Путин
президент России
Он подчеркнул, что РПЦ внесла особый вклад в сплочение жителей страны.
«
"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи".
Владимир Путин
президент России
При этом религиозные организации поддерживают и участников СВО, а также ветеранов спецоперации, добавил глава государства.
«
"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания".
Владимир Путин
президент России
Как сообщили в Кремле, президент посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с военнослужащими и их семьями. Там он также поздравил присутствующих с праздником.
«
"Хочу прежде всего обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами".
Владимир Путин
президент России
Российский лидер напомнил, что Бога часто называют спасителем, потому что для этого он и пришел на землю.
«
"Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей".
Владимир Путин
президент России
Путин выразил уверенность, что вместе с православными радость Рождества разделяют и представители других конфессий.
«
"Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа — всегда одна на всех".
Владимир Путин
президент России
Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря.
«
"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы всегда удача и Ангел Хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником".
Владимир Путин
президент России