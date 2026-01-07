В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на Украине применили слезоточивый газ против 15-летней девушки и ее бабушки, которые пытались закрыть двери подъезда перед военными, гнавшимися за мужчиной, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Военкомы в Ровно задули газом 15-летнюю девушку. Девушка вместе с бабушкой пыталась закрыть двери в свой подъезд, куда хотели ворваться сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) вслед за ее отцом. Они не дали ей сделать это и, ворвавшись, брызнули девушке из баллончика в глаза и в рот. Ее отец успел закрыться в квартире", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.