В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров - РИА Новости, 07.01.2026
10:04 07.01.2026 (обновлено: 11:04 07.01.2026)
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров
общество, россия, экономика, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Экономика, Высшая школа экономики (ВШЭ)
© Depositphotos.com / alexrathsУход за пожилой женщиной
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Depositphotos.com / alexraths
Уход за пожилой женщиной . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — ВШЭ должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза.
Пожилые люди - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров
Вчера, 12:27
Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей.
Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает:
— укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
— решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
— создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
— повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
— развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.

Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
3 января, 02:48
 
