В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров - РИА Новости, 07.01.2026
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан...
россия
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует
из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — ВШЭ
должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза.
Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей.
Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает:
— укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
— решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
— создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
— повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
— развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.