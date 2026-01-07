Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rossija-2066700608.html
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:32:00+03:00
2026-01-07T07:32:00+03:00
2026
общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства.
Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки.
Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.
Аппарат для маркировки - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Правительство утвердило эксперимент по маркировке детского питания
31 декабря 2025, 00:33
 
