Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, 07.01.2026
россия
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства.
Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки.
Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.