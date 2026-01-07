Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства.

Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки.

Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания.