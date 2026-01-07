https://ria.ru/20260107/rossija-2066693278.html
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России - РИА Новости, 07.01.2026
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что хочет остаться в России после окончания конфликта. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:40:00+03:00
2026-01-07T04:40:00+03:00
2026-01-07T04:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954727163_0:181:2000:1306_1920x0_80_0_0_efb9767c4e195a5950bece08ea15a46c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954727163_259:0:2000:1306_1920x0_80_0_0_87aa7de09f8d753ec3d6236c682fa23e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Пленный украинский пограничник хочет получить политическое убежище в России
КУРСК, 7 янв – РИА Новости. Пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что хочет остаться в России после окончания конфликта.
"Я жить хочу. У меня дома двое детей. Не знаю, ждут они меня, не ждут. Вообще-то я хочу сюда политическое убежище взять, чтобы потом сюда перевезти. Чтобы они не находились, не видели вот это вот все...", – поделился Кушнир.
Пленный пояснил, что хочет оградить свою семью от происходящего на Украине
. По его словам, решение было принято им после того, как он увидел нормальное и человеческое отношение к себе во время нахождения в плену.