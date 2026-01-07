Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 07.01.2026
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России - РИА Новости, 07.01.2026
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России
Пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что хочет остаться в России после окончания конфликта. РИА Новости, 07.01.2026
Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России

Пленный украинский пограничник хочет получить политическое убежище в России

Украинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
КУРСК, 7 янв – РИА Новости. Пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что хочет остаться в России после окончания конфликта.
"Я жить хочу. У меня дома двое детей. Не знаю, ждут они меня, не ждут. Вообще-то я хочу сюда политическое убежище взять, чтобы потом сюда перевезти. Чтобы они не находились, не видели вот это вот все...", – поделился Кушнир.
Пленный пояснил, что хочет оградить свою семью от происходящего на Украине. По его словам, решение было принято им после того, как он увидел нормальное и человеческое отношение к себе во время нахождения в плену.
