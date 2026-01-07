Пленный украинский пограничник рассказал о желании остаться в России

"Я жить хочу. У меня дома двое детей. Не знаю, ждут они меня, не ждут. Вообще-то я хочу сюда политическое убежище взять, чтобы потом сюда перевезти. Чтобы они не находились, не видели вот это вот все...", – поделился Кушнир.