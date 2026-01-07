Россия и ОАЭ обсуждают проекты в энергетике, заявил генконсул

ДУБАЙ, 7 янв - РИА Новости. Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетике, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.

Генконсул рассказал о том, как в данный момент развиваются отношения между двумя странами и каковы перспективы сотрудничества.

"Если говорить о перспективах, то на межправительственном и деловом уровнях обсуждаются проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетической логистике и технологических решениях для ТЭК. Это не разовые инициативы, а задел на среднесрочное сотрудничество, опирающееся на уже существующую нормативную и коммерческую базу", - сказал генконсул.

Важным элементом взаимодействия, по его мнению, остается координация в рамках ОПЕК+ , где "Россия и ОАЭ совместно участвуют в выработке решений, влияющих на баланс мирового нефтяного рынка".

"Это, по сути, наиболее институционализированная и публично зафиксированная форма энергетического сотрудничества двух стран", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал о роли в двустороннем экономическом взаимодействии Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.